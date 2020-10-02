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Трутнев поручил разобраться в причинах гибели морских обитателей на Камчатке

По данным властей, вода в Авачинском заливе могла быть загрязнена в результате сброса нефтепродуктов с проходящих мимо судов.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил правительству Камчатки установить причины массового выброса животных на побережье края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

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С середины сентября сёрфинг на тихоокеанском побережье у Петропавловска-Камчатского заканчивается походом к офтальмологу, а на прогулках по пляжу местные жители снимают шокирующие видео.

На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к её уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать всё возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны, — приводит агентство слова вице-премьера.

В свою очередь местные власти по итогам заседания экологического совета при губернаторе Камчатки создали рабочую группу и поручили региональному Министерству природных ресурсов и экологии начать работу с другими службами для выявления нарушителей.

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В правительстве считают, что главный атрибут праздника пагубно влияет на экологию.

Как рассказал врио главы ведомства Алексей Кумарьков, на Халактырском пляже, где берег засыпало слоем мёртвых морских животных, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. По его словам, наиболее вероятный источник загрязнения — проходящие мимо корабли.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлившегося в реку топлива. Инцидент произошёл во время перекачки нефтепродуктов с танкера на склад.

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