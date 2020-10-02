Трутнев поручил разобраться в причинах гибели морских обитателей на Камчатке

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил правительству Камчатки установить причины массового выброса животных на побережье края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

— На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к её уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать всё возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны, — приводит агентство слова вице-премьера.

В свою очередь местные власти по итогам заседания экологического совета при губернаторе Камчатки создали рабочую группу и поручили региональному Министерству природных ресурсов и экологии начать работу с другими службами для выявления нарушителей.

Как рассказал врио главы ведомства Алексей Кумарьков, на Халактырском пляже, где берег засыпало слоем мёртвых морских животных, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. По его словам, наиболее вероятный источник загрязнения — проходящие мимо корабли.