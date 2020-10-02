"Всюду мёртвые морские животные, от воды ожоги глаз". Что происходит на камчатском пляже?

С середины сентября сёрфинг на тихоокеанском побережье у Петропавловска-Камчатского заканчивается походом к офтальмологу, а на прогулках по пляжу местные жители снимают шокирующие видео.
Примерно такую картину наблюдают сейчас туристы и жители Петропавловска-Камчатского на чёрном вулканическом песке Халактырского пляжа. Он расположен в 15 километрах от города. До сих пор это было очень красивое место.
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⚠️Экологическая проблема на Камчатке! ⚠️ ⠀ После сёрфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трёх метров (хотя у меня идеальное зрение). Я испугался и не понял что происходит. Был даже страх проснуться слепым. Такая же проблема была ещё у одного парня в лагере. Помогли капли в глаза, на следующий день стало лучше. Однако сейчас заметил что глаза стали более чувствительны к яркому свету. Потом эта же проблема начала появляться и у других серферов. Врачи ставят диагноз — Ожог Роговицы. ⠀ Вчера были взяты три пробы воды по просьбе губернатора Камчатского края после обращения местных серферов и жителей. ⠀ Результаты тестов будут готовы 2 октября, но уже сейчас зафиксировано превышение содержание нефтепродуктов В 4 РАЗА! И превышение фенола в 2 раза. Нахождение в воде для человека НЕ БЕЗОПАСНО! А на пляже начали находить мёртвых морских животных и птиц без каких-либо повреждений. ⠀ Причины повышенного содержания загрязняющих веществ в океане пока не известны, однако учитывая огромный объём воды, можно предположить, что произошла серьезная утечка. Недалеко от Халактырского пляжа постоянно проводят военные учения. И в 2014 экологи уже были взволнованы ситуацией. ⠀ Мы в России! 🇷🇺 И скорее всего эту проблему замнут, а виновники останутся безнаказанными. Таким проблемам обязательно надо давать огласку и привлекать внимание общественности! Иначе это беззаконие так и будет продолжаться! А наша природа и люди будут продолжать страдать из-за чьей-то выгоды… Экспертизу делает Министерство Природы, и не думаю что нам скажут реальные результаты если они будут не выгодны государству… Возможно кто-нибудь сможет сделать независимую экспертизу? ⠀ НУЖЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ🙏🏻 ⠀ Надеюсь что этот ужас никак в дальнейшем не отразиться на здоровье людей и животных. Никогда не думал что сам когда-нибудь стану пострадавшим от экологической проблемы. Однако это может случиться с каждым… ⠀ Авторы 📷 @ionovmaxim и @elenagoranko ⠀ #елизово #elizovo #афиша_камчатки #вилючинск #камчатка #afisha_kamchatki #kamchatka
Поклонник сёрфинга Максим Ионов рассказал, что одним из первых почувствовал недомогание после очередного катания на доске. По его словам, это было ещё в середине прошлого месяца.
В глазах появилась белая пелена, глаза стали очень восприимчивы к свету, даже человека с расстояния трёх метров не мог разглядеть
По словам путешественника, то же самое случилось со многими его знакомыми, которые плавали вместе с ним, и некоторым из них офтальмологи поставили диагноз "ожог роговицы". Правда, сам Максим признался, что к врачу не ходил, — просто последовал рекомендациям, которые врачи дали его друзьям, — промывал глаза и лечил их каплями. Сейчас он уже не на Камчатке и у него со зрением проблем нет, но от "ребят на пляже" продолжают поступать тревожные сообщения.
Говорят, что ситуация ухудшается, глаза начинают болеть ещё сильнее, появляется кашель. Даже когда просто ходишь по пляжу во время ветра, начинает першить горло, раньше такого не было
"Озеро уже мёртвое". В РАН рассказали о последствиях экологической катастрофы в НорильскеКак пояснили в Институте водных и экологических проблем, местные водоёмы уже много лет "под прессингом" расположенных поблизости предприятий.
Житель Петропавловска-Камчатского и основатель местной школы сёрфинга Антон Морозов в свою очередь сообщил Лайфу, что "всё плохо очень": обычно в октябре сезон водного спорта ещё продолжается, но из-за пока неизвестного загрязнения воды никто не катается. Даже во время прогулки по пляжу можно плохо себя почувствовать, посетовал он.
Люди жалуются, что у них першит в горле, если дует ветер с океана, некоторых даже тошнило
Расследования - экология
"Всюду мёртвые морские животные, от воды ожоги глаз". Что происходит на камчатском пляже?
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Ужасает окружающих и обилие мёртвых морских обитателей на пляже. Раньше лишь изредка каких-то животных выбрасывало на берег, но не в таких катастрофических количествах.
Нашли мёртвую ларгу, это морской котик, без каких-либо следов повреждений, очень много вынесло морской живности на берег после урагана, даже осьминогов, к примеру, хотя осьминогов почти никогда не выносит на берег, потому что они во время шторма прячутся глубоко под водой. То есть это какие-то были внешние воздействия, их не просто так вынесло
Мой знакомый дайвер 19 сентября нырял и видел, что уже тогда на дне всё полулежало — полудвигалось
По данным Правительства Камчатского края, специалисты региональной гидрометслужбы уже провели первый анализ проб загрязнённой воды, и сейчас ведётся более подробное исследование.
На данный момент известно: вещества азотной группы, насыщение кислородом и щёлочность — в норме. При этом в одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-жёлтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу
Кристаллы фенола. Фото © Википедия
Фенолы это бесцветные кристаллы, которые плохо растворяются в воде, а на воздухе темнеют из-за окисления. Этот нефтепродукт считается весьма токсичным: известно, что он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, может вызвать головокружение, тошноту, кашель и другие симптомы вплоть до потери сознания. Такие вещества называют ирритантами.
Больше о загрязнении Мирового океана
Академик РАН, заведующий кафедрой общей и неорганической химии Российского государственного университета имени Губкина Алексей Дедов заявил, что фенол действительно токсичен, но в крайне высоких концентрациях.
Сложно представить в океане такую концентрацию, представляете, сколько надо вылить. Кроме того, при загрязнении нефтепродуктами на поверхности образовалась бы плёнка, которую можно было бы заметить и локализовать
Между тем, по заверению местного жителя, вода выглядела совсем не так, как при нефтяных загрязнениях.
Оно было тягучее, вода была вязкая, но нефтяных, масляных пятен не было 100%
Съедают нефтяное пятно за час. Норильск могут спасти бактерии и "химические пастухи" На случай подобных экологических катастроф у российских учёных есть собственные технологии переработки нефтепродуктов. Десять лет назад одна из них пригодилась в Мексиканском заливе.
Сёрфер сомневается, что это нефтепродукты. По его словам, активные горожане решили попытаться самостоятельно выяснить причину экологического бедствия.
За экспертизу воды взялось Министерство природы, но мы им не доверяем, и ребята отправили пробы на независимую экспертизу в Москву
Одновременно и городские службы, и местные жители пытаются найти источник загрязнения. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Стоит упомянуть, что в пригороде Петропавловска-Камчатского находится военный полигон, а на самом пляже в августе 2020 года проходили учения Военно-морского флота. Кроме того, на берегу Авачинского залива тренируются ракетчики: передвижные комплексы "Бал" и "Бастион" только что нанесли удары по условному противнику. В 2015 году в Вилючинске при утилизации корпуса баллистической ракеты разлились остатки топливного окислителя. Так что, по мнению экологов, фактор постоянного присутствия военных на Камчатке нужно принять во внимание, чтобы разобраться, что произошло на этот раз.
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