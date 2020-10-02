"Всюду мёртвые морские животные, от воды ожоги глаз". Что происходит на камчатском пляже?

С середины сентября сёрфинг на тихоокеанском побережье у Петропавловска-Камчатского заканчивается походом к офтальмологу, а на прогулках по пляжу местные жители снимают шокирующие видео.

Примерно такую картину наблюдают сейчас туристы и жители Петропавловска-Камчатского на чёрном вулканическом песке Халактырского пляжа. Он расположен в 15 километрах от города. До сих пор это было очень красивое место.

Поклонник сёрфинга Максим Ионов рассказал, что одним из первых почувствовал недомогание после очередного катания на доске. По его словам, это было ещё в середине прошлого месяца.

В глазах появилась белая пелена, глаза стали очень восприимчивы к свету, даже человека с расстояния трёх метров не мог разглядеть Максим Ионов Сёрфер

По словам путешественника, то же самое случилось со многими его знакомыми, которые плавали вместе с ним, и некоторым из них офтальмологи поставили диагноз "ожог роговицы". Правда, сам Максим признался, что к врачу не ходил, — просто последовал рекомендациям, которые врачи дали его друзьям, — промывал глаза и лечил их каплями. Сейчас он уже не на Камчатке и у него со зрением проблем нет, но от "ребят на пляже" продолжают поступать тревожные сообщения.

Говорят, что ситуация ухудшается, глаза начинают болеть ещё сильнее, появляется кашель. Даже когда просто ходишь по пляжу во время ветра, начинает першить горло, раньше такого не было Максим Ионов Сёрфер

Житель Петропавловска-Камчатского и основатель местной школы сёрфинга Антон Морозов в свою очередь сообщил Лайфу, что "всё плохо очень": обычно в октябре сезон водного спорта ещё продолжается, но из-за пока неизвестного загрязнения воды никто не катается. Даже во время прогулки по пляжу можно плохо себя почувствовать, посетовал он.

Люди жалуются, что у них першит в горле, если дует ветер с океана, некоторых даже тошнило Антон Морозов Житель Петропавловска-Камчатского

Ужасает окружающих и обилие мёртвых морских обитателей на пляже. Раньше лишь изредка каких-то животных выбрасывало на берег, но не в таких катастрофических количествах.

Нашли мёртвую ларгу, это морской котик, без каких-либо следов повреждений, очень много вынесло морской живности на берег после урагана, даже осьминогов, к примеру, хотя осьминогов почти никогда не выносит на берег, потому что они во время шторма прячутся глубоко под водой. То есть это какие-то были внешние воздействия, их не просто так вынесло Максим Ионов Сёрфер

Мой знакомый дайвер 19 сентября нырял и видел, что уже тогда на дне всё полулежало — полудвигалось Антон Морозов Житель Петропавловска-Камчатского

По данным Правительства Камчатского края, специалисты региональной гидрометслужбы уже провели первый анализ проб загрязнённой воды, и сейчас ведётся более подробное исследование.

На данный момент известно: вещества азотной группы, насыщение кислородом и щёлочность — в норме. При этом в одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-жёлтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу Алексей Кумарьков Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края

Кристаллы фенола. Фото © Википедия

Фенолы это бесцветные кристаллы, которые плохо растворяются в воде, а на воздухе темнеют из-за окисления. Этот нефтепродукт считается весьма токсичным: известно, что он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, может вызвать головокружение, тошноту, кашель и другие симптомы вплоть до потери сознания. Такие вещества называют ирритантами.

Академик РАН, заведующий кафедрой общей и неорганической химии Российского государственного университета имени Губкина Алексей Дедов заявил, что фенол действительно токсичен, но в крайне высоких концентрациях.

Сложно представить в океане такую концентрацию, представляете, сколько надо вылить. Кроме того, при загрязнении нефтепродуктами на поверхности образовалась бы плёнка, которую можно было бы заметить и локализовать Алексей Дедов ﻿Заведующий кафедрой общей и неорганической химии Университета им. Губкина, академик РАН

Между тем, по заверению местного жителя, вода выглядела совсем не так, как при нефтяных загрязнениях.

Оно было тягучее, вода была вязкая, но нефтяных, масляных пятен не было 100% Антон Морозов Житель Петропавлоска-Камчатского

Сёрфер сомневается, что это нефтепродукты. По его словам, активные горожане решили попытаться самостоятельно выяснить причину экологического бедствия.

За экспертизу воды взялось Министерство природы, но мы им не доверяем, и ребята отправили пробы на независимую экспертизу в Москву Максим Ионов Сёрфер