Во Франции из-за проливных дождей рухнул автомобильный мост — видео

Crazy video of Storm Alex causing havoc here in Alpes-Maritimes (Saint-Martin-Vésubie, north of Nice). Winds of 79 knots! Recorded by Lionel Lecourtier. #TempeteAlex pic.twitter.com/abdSr8q2Ku — Benjamin Ramm (@BenjaminRamm) October 2, 2020

Проливные дожди обрушились на некоторые регионы Франции, наблюдаются сильные порывы ветра. Наиболее тяжёлая ситуация сейчас в Приморских Альпах. Недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост, сообщает газета La Provence.

Уточняется, что один из пролётов моста не выдержал бурных потоков воды вышедшей из берегов реки. В Сети появились кадры, на которых запечатлён момент обрушения. На них видно, как часть моста рухнула в воду, также заметны огненные вспышки и дым.

Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала, однако уже известно, что стихия нанесла серьёзный ущерб домам ниже по течению.

Префект Приморских Альп Бернар Гонсалез заявил, что в ближайшие часы ситуация будет очень тяжёлой, ожидается рекордное количество осадков. В городах, которые расположены в данном регионе, уже закрыты крупные торговые центры, после полудня 2 октября было приостановлено движение поездов, а также отменены занятия в образовательных учреждениях.

L'apocalypse à Saint-Martin Vésubie dans les Alpes-Maritimes. La rivière emporte arbres et maisons sur son passage. Certains ponts menacent désormais de s'écrouler. #TempeteAlex pic.twitter.com/2lAQviNLTN — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) October 2, 2020

К вечеру свыше восьми тысяч домов остались без света, большинство из них находятся в коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер. Спасательные службы провели более 200 операций, сейчас ведутся поиски четырёх человек, которые пропали без вести во время непогоды.