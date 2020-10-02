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Во Франции из-за проливных дождей рухнул автомобильный мост — видео

Местные власти ожидают ухудшения погодной ситуации и рекордного количества осадков.

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Проливные дожди обрушились на некоторые регионы Франции, наблюдаются сильные порывы ветра. Наиболее тяжёлая ситуация сейчас в Приморских Альпах. Недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост, сообщает газета La Provence.

Уточняется, что один из пролётов моста не выдержал бурных потоков воды вышедшей из берегов реки. В Сети появились кадры, на которых запечатлён момент обрушения. На них видно, как часть моста рухнула в воду, также заметны огненные вспышки и дым.

Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала, однако уже известно, что стихия нанесла серьёзный ущерб домам ниже по течению.

Префект Приморских Альп Бернар Гонсалез заявил, что в ближайшие часы ситуация будет очень тяжёлой, ожидается рекордное количество осадков. В городах, которые расположены в данном регионе, уже закрыты крупные торговые центры, после полудня 2 октября было приостановлено движение поездов, а также отменены занятия в образовательных учреждениях.

К вечеру свыше восьми тысяч домов остались без света, большинство из них находятся в коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер. Спасательные службы провели более 200 операций, сейчас ведутся поиски четырёх человек, которые пропали без вести во время непогоды.

Синоптики утверждают, что к утру выпадет примерно 150–250 мм осадков, в некоторых местах — до 450 мм. Объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности в департаменте Приморские Альпы, ещё в восьми департаментах от юга до центральной части Франции, а также в двух департаментах Бретани на западе сохраняется оранжевый уровень тревоги.

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