Четыре человека погибли при сходе оползня в Грузии

В грузинском селе Джочо Хелвачаурского муниципалитета Аджарии спасатели обнаружили тела четырёх человек, которые погибли при сходе оползня массой в 40 тысяч тонн. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, сперва был обнаружен искорёженный автомобиль, в салоне которого находились двое погибших мужчин. После этого начались поиски выживших на месте, где стихия снесла жилой дом, — в нём была семья из трёх человек.

К несчастью, взрослым выжить не удалось, сперва было обнаружено тело женщины, а затем и мужчины. В то же время поиски ребёнка, несмотря на позднее время, продолжаются. В операции задействованы специалисты и техника, в том числе из соседних регионов.

Сильные дожди в Аджарии начались накануне, это привело к затоплению улиц и дворов, оползням и селевым потокам. Некоторые дороги оказались перекрыты. По данным журналистов, на горячую линию спасателям поступило более 440 сообщений с просьбой о помощи.