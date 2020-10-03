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В Москве из ловушки вызволили котёнка. Хвостатый провалился в дыру у подъезда

У четырёхлапого появились хозяева.

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Фото © Telegram / "Москва с огоньком"

В столице спасатели и волонтёры освободили из ловушки котёнка, провалившегося в дыру в бетонной плите у подъезда жилого дома. Инцидент произошёл в районе Ясенево, сообщает телеграм-канал "Москва с огоньком".

Фото © Telegram / "Москва с огоньком"Фото © Telegram / "Москва с огоньком"

Фото © Telegram / "Москва с огоньком"

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На помощь маленькому животному пришли волонтёры проекта "Накорми", спасатели ОПСО "Спасрезерв" и местные жители.

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Четырёхлапый упал с высоты, после чего обрушилась часть потолка.

Добавим, что спасатели, принимавшие участие в освобождении котёнка, находились не на дежурстве. Они вызволили животное с помощью подручных средств. Как уточняется, с котёнком всё хорошо, его уже передали новым хозяевам.

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Птица не испугалась и спокойно подпустила к себе людей.

Ранее Лайф рассказывал о том, как в Курганской области пёс спас котёнка от неминуемой смерти, переведя его через дорогу.

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Сотрудников экстренного ведомства вызвала хозяйка животного, которая не смогла помочь питомцу.

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