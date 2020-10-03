В Москве из ловушки вызволили котёнка. Хвостатый провалился в дыру у подъезда

В столице спасатели и волонтёры освободили из ловушки котёнка, провалившегося в дыру в бетонной плите у подъезда жилого дома. Инцидент произошёл в районе Ясенево, сообщает телеграм-канал "Москва с огоньком".
На помощь маленькому животному пришли волонтёры проекта "Накорми", спасатели ОПСО "Спасрезерв" и местные жители.
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Добавим, что спасатели, принимавшие участие в освобождении котёнка, находились не на дежурстве. Они вызволили животное с помощью подручных средств. Как уточняется, с котёнком всё хорошо, его уже передали новым хозяевам.
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