В Москве из ловушки вызволили котёнка. Хвостатый провалился в дыру у подъезда

В столице спасатели и волонтёры освободили из ловушки котёнка, провалившегося в дыру в бетонной плите у подъезда жилого дома. Инцидент произошёл в районе Ясенево, сообщает телеграм-канал "Москва с огоньком".

На помощь маленькому животному пришли волонтёры проекта "Накорми", спасатели ОПСО "Спасрезерв" и местные жители.

Добавим, что спасатели, принимавшие участие в освобождении котёнка, находились не на дежурстве. Они вызволили животное с помощью подручных средств. Как уточняется, с котёнком всё хорошо, его уже передали новым хозяевам.