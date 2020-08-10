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В Курганской области пёс спас котёнка от неминуемой смерти, переведя его через дорогу — видео

Распространённый миф гласит, что коты с собаками — заклятые враги. Это видео не оставит от сложившегося стереотипа и следа. Автомобилист заснял, как на дороге в глубинке России животное помогло другому, и от этих кадров растает даже самое холодное сердце.

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Кадр из видео © YouTube / Подборки ДТП и аварии Russian Crash channel

Видео начинается с попыток котёнка перейти дорогу. Из-за проезжающей мимо машины малышу долго не удаётся провернуть это дело. И когда авто аккуратно объезжает зверька, стараясь его не задавить, он неуверенно начинает идти. Долго помощи ждать не пришлось. На подмогу хвостатому прискакал его знакомый щенок, который уже ждал на другой стороне дороги.

Видео © YouTube / Подборки ДТП и аварии Russian Crash channel

Обнюхав котейку, пёс, который был явно старше и смелее напарника, снова направился в нужную сторону. Но в этот раз маленький пушистый комочек поскакал за ним. Нескольких секунд видео достаточно, чтобы понять, что между зверятами сложилась настоящая дружба. Даже когда малыша взяла на руки женщина, щенок подбежал к ней, интересуясь, не навредит ли она его приятелю.

Кадр из видео © YouTube / Подборки ДТП и аварии Russian Crash channel

Судя по информации с авторегистратора, видео сняли 6 августа в селе Сухоборское Курганской области. Ими поделился автомобилист Денис В. Умилительные кадры опубликовали на YouTube-канале Russian Crash channel в подборке из самых разных роликов, снятых на дорогах страны за последнюю неделю. И хоть кадры с животными были в самом конце, судя по комментариям, они привлекли больше всего внимания.

Надеюсь, чёрный дружбан белого пушистика довёл до дома! Милота просто зашкаливает!!!

Хищный Горожанин

Соба молодец, показывает котёнку, как правильно дорогу переходить:))

Андрей Иванов

Собака сбежала из дома и нашла ту самую больницу, где её хозяин умирал от CoViD-19

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