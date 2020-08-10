В Курганской области пёс спас котёнка от неминуемой смерти, переведя его через дорогу — видео

Собака сбежала из дома и нашла ту самую больницу, где её хозяин умирал от CoViD-19 Все мы знаем о том, какие собаки преданные животные. И это звание они регулярно подтверждают. На прошлой неделе в итальянской провинции Пиза пёс сбежал из дома, чтобы найти своего владельца, который в это время умирал в больнице от коронавируса.