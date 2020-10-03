Экономист рассказал о "предательском" ударе по обороноспособности Украины

Арест акций "Мотор Сич", ведущего производителя авиационных двигателей на Украине, стал реальным ударом по обороноспособности страны, в котором виновато украинское правительство. Об этом написал экономист, член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко в своём блоге.

— За годы действия ареста акций "Мотор Сич" недополучила выручки примерно полмиллиарда долларов США. В гривневом эквиваленте это около 14 миллиардов. Каждая гривна чистого дохода компании обеспечивала поступление примерно 0,25 гривны налогов, — утверждает он.

Таким образом, по подсчётам Пилипенко, в бюджет Украины с 2017 года, когда контрольный пакет акций "Мотор Сич" перешёл к китайским компаниям и был арестован, не поступило примерно 3,5 миллиарда гривен. Эти средства могли быть потрачены на приобретение новой иностранной или отечественной техники для "воюющей" украинской армии.

— Пока команда Порошенко "разводила" США мнимой угрозой от приобретения ПАО "Мотор Сич" китайскими инвесторами, все ведущие мировые самолётостроительные державы успешно работают в КНР и с КНР, — пишет специалист.

Эксперт уверен, что блокирование Киевом деятельности завода является вредительством и диверсией, ведь с китайскими компаниями давно и успешно работают многие страны Европы, которым тоже приходится делиться своими технологиями с Пекином, пока "Украина, как собака на сене, гордо сидит на своих стремительно устаревающих ноу-хау советских времён".