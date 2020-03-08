На Украине стена авиазавода "Мотор Cич" обрушилась на жилой дом

На Украине обрушилась стена завода по производству авиационных двигателей "Мотор Сич", находящегося в Запорожье.

Часть кирпичной конструкции обрушилась в результате естественных процессов на территорию прилегающего домохозяйства, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

Пострадавших в результате крушения не оказалось. Были проведены оперативные действия по ликвидации последствий, а информация о происшествии передана администрации завода.

— Представители "Мотор Сич" утром будут решать вопрос дальнейших работ по уборке конструкции, — отметили в пресс-службе.

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