В школе бокса в Химках, где произошёл пожар, обрушилась часть здания

Часть здания школы бокса в подмосковных Химках, где произошёл пожар вечером 6 марта, обрушилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций, — заявил собеседник агентства.

При этом в 22:05 была объявлена локализация пожара.

Ранее Лайф сообщал, что в Химках произошёл пожар в трёхэтажном здании, где расположилась школа бокса. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров. Сейчас пожару присвоен повышенный ранг сложности.