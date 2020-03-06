НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В школе бокса в Химках, где произошёл пожар, обрушилась часть здания

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

381

Часть здания школы бокса в подмосковных Химках, где произошёл пожар вечером 6 марта, обрушилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций, — заявил собеседник агентства.

При этом в 22:05 была объявлена локализация пожара.

Ранее Лайф сообщал, что в Химках произошёл пожар в трёхэтажном здании, где расположилась школа бокса. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров. Сейчас пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть