Агроном объяснила, чем пальмовое масло лучше сливочного

Пальмовое масло у потребителей чаще всего вызывает негативные ассоциации. Нередко можно услышать, что в этом продукте есть опасные трансжиры, "плохой" холестерин, перевозят его в цистернах из-под нефти, присутствует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Однако на самом деле, как рассказала агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik, у пальмового масла есть и полезные свойства.

В частности, оно имеет растительное происхождение, поэтому опасных трансжиров в нём нет, а насыщенных жиров меньше, чем в сливочном.

— Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично. Зачем отказываться от этого продукта питания? Да, есть технические варианты масла, когда выдавливают из последнего, получают самое низкосортное из ядер. Но это съедобная масличная культура, и отрицать её нельзя. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего, — подчеркнула Тихонова.

Кроме того, агроном уточнила, что при выборе между пальмовым и сливочным маслом взрослому человеку следует отдать предпочтение первому варианту. По словам специалиста, коровье масло люди раньше не употребляли в пищу, а лишь смазывали им телеги.

— От пальмового масла ещё никто не умер, никто не заболел. Всё, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается, — поведала собеседница агентства.

Также Тихонова добавила, что чистое сливочное масло положено есть только детям. А вот взрослым следует употреблять пальмовое масло, так как оно лучше усваивается, быстрее даёт энергию и не забивает холестерином сосуды.