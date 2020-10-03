"Вот почему их боится весь мир". Британцев поразил российский спецназ

Британское издание Daily Mail опубликовало на своём сайте снимки того, как спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России проходит испытания на право носить краповый берет. Читатели газеты стали комментировать фотографии, восхищаясь бойцами.

Один из них заявил, что "сотрудники ФСИН могут быть жёстче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе".

— С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной, — отметил пользователь с ником HRH Made in Cardiff.

Британцы оставляли и такие комментарии: "Эти ребята не шутят", "Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подмётки не годятся".

Добавим, что всероссийские испытания прошли 27 сентября в Мордовии. За право носить краповый берет боролись 85 спецназовцев из 38 российских регионов. Обладателями высшего знака доблести спецподразделений стали семь бойцов.