Военные США пожаловались на потерю "недосягаемости" из-за российских подлодок

Командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что американцы перестали быть "недосягаемыми" из-за усовершенствования российского флота. Об этом сообщает Business Insider.

— Наша родина больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах, — отметил военный.

Несмотря на то что в настоящее время в российском флоте меньше субмарин, нежели при СССР, они являются более современными, бесшумными, а также обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам, указывает издание.

Стоит отметить, что в ходе операции в Сирии российские войска уже показали свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся мощные удары с подводных лодок по целям на суше. Как отметил директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен, из-за этого Америке следует как можно быстрее подготовиться к подводной схватке.

— Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, — уточнил Петерсен.