Военные США пожаловались на потерю "недосягаемости" из-за российских подлодок

Командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что американцы перестали быть "недосягаемыми" из-за усовершенствования российского флота. Об этом сообщает Business Insider.
— Наша родина больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах, — отметил военный.
Несмотря на то что в настоящее время в российском флоте меньше субмарин, нежели при СССР, они являются более современными, бесшумными, а также обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам, указывает издание.
Эксперт из США рассказал, какие шансы армии страны устоять перед российским "Авангардом"Он также отмечает, что это не единственное грозное оружие в арсенале РФ.
Стоит отметить, что в ходе операции в Сирии российские войска уже показали свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся мощные удары с подводных лодок по целям на суше. Как отметил директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен, из-за этого Америке следует как можно быстрее подготовиться к подводной схватке.
— Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, — уточнил Петерсен.
Ранее Лайф сообщал, что армейские роботы США отработали уничтожение российских танков Т-72, а американский военный эксперт призвал строить больше бомбардировщиков для "разгрома" Калининграда.
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