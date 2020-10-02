Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Военные США пожаловались на потерю "недосягаемости" из-за российских подлодок

Один из экспертов отметил, что Америке следует "как можно быстрее подготовиться к подводной войне".

478
Post cover

Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что американцы перестали быть "недосягаемыми" из-за усовершенствования российского флота. Об этом сообщает Business Insider.

Наша родина больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах, — отметил военный.

Несмотря на то что в настоящее время в российском флоте меньше субмарин, нежели при СССР, они являются более современными, бесшумными, а также обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам, указывает издание.

Эксперт из США рассказал, какие шансы армии страны устоять перед российским "Авангардом"

Он также отмечает, что это не единственное грозное оружие в арсенале РФ.

Стоит отметить, что в ходе операции в Сирии российские войска уже показали свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся мощные удары с подводных лодок по целям на суше. Как отметил директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен, из-за этого Америке следует как можно быстрее подготовиться к подводной схватке.

Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, — уточнил Петерсен.

Ранее Лайф сообщал, что армейские роботы США отработали уничтожение российских танков Т-72, а американский военный эксперт призвал строить больше бомбардировщиков для "разгрома" Калининграда.

США намерены отправить военных в космос

Если военные объекты в космосе будут частично автономными, людям не придётся обслуживать их круглосуточно, отметили в Штатах.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.