В севшем перед падением Ан-26 самолёте находился сын командующего ВВС Украины

Командующий Военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов подтвердил, что в самолёте, который сел перед падением Ан-26 под Харьковом, находился его сын. При этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" он заметил, что никаких указаний руководителю полётов о приоритете посадки не давал.

— Как все родители, я получил информацию, что самолёт разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии… Никакого указания руководителю полётов я не давал… Вы (Алексей Кучер, губернатор Харьковской области. — Прим. Лайфа) сейчас сказали, что был дан приоритет самолёту, в котором сидел мой сын… Я об этом сам не говорил, я этим не бравирую, я находился в таком же состоянии, как все те родители, — отметил Дроздов.

Командующий ВВС страны добавил, что Ан-26 во время запроса разрешения на посадку был на расстоянии четырёх километров от взлётно-посадочной полосы, а воздушному судну, которое уже заходило на посадку и село первым, пришлось бы до разворота лететь ещё шесть километров.

Дроздов также подчеркнул, что в случае запроса пилотом самолёта экстренной посадки приоритет предоставляется именно этому лайнеру.

— Приоритет [в посадке] отдаётся тому самолёту, у которого есть недостатки, когда есть запрос… на экстренную посадку. Такого запроса не произошло, — пояснил руководитель ВВС.

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявлял, что перед крушением Ан-26 приоритет в посадке мог быть отдан другому судну. Он уточнил, что после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту, якобы это произошло из-за того, что диспетчеры посадили другой борт, хотя уже было известно о неполадках с одним из двигателей Ан-26.