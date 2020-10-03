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Россия поддержала ответные санкции Белоруссии против ЕС

Москва призвала страны Запада задуматься о возможных последствиях.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Ответные санкции Белоруссии в отношении ЕС автоматически применяются и в России в соответствии с союзническими договорённостями двух стран. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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По словам Сергея Нарышкина, это может быть попытка столкновения католиков и православных.

Ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации, — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что вместо шагов в сторону стабилизации ситуации ЕС снова "хватается за санкционный инструмент", провоцируя дальнейшую "эрозию" международного права. В Москве такое поведение расценивают как открытое давление на Минск и призывают страны Европы задуматься о последствиях.

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В редакции сообщили, что намерены продолжить работу.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл санкции против официальных лиц Белоруссии, которые, по его мнению, ответственны за ситуацию в стране после выборов 9 августа. Тогда с результатом 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. После этого начались протесты, во время которых силовики жёстко задерживали мирных жителей. В ЕС потребовали прекратить насилие и отказались признавать результаты выборов.

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