Россия поддержала ответные санкции Белоруссии против ЕС

Ответные санкции Белоруссии в отношении ЕС автоматически применяются и в России в соответствии с союзническими договорённостями двух стран. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

— Ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации, — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что вместо шагов в сторону стабилизации ситуации ЕС снова "хватается за санкционный инструмент", провоцируя дальнейшую "эрозию" международного права. В Москве такое поведение расценивают как открытое давление на Минск и призывают страны Европы задуматься о последствиях.