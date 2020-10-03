Россия поддержала ответные санкции Белоруссии против ЕС

Ответные санкции Белоруссии в отношении ЕС автоматически применяются и в России в соответствии с союзническими договорённостями двух стран. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
Глава СВР заявил о подготовке ЦРУ резонансной провокации в БелоруссииПо словам Сергея Нарышкина, это может быть попытка столкновения католиков и православных.
— Ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации, — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат отметила, что вместо шагов в сторону стабилизации ситуации ЕС снова "хватается за санкционный инструмент", провоцируя дальнейшую "эрозию" международного права. В Москве такое поведение расценивают как открытое давление на Минск и призывают страны Европы задуматься о последствиях.
В Белоруссии лишат статуса СМИ один из крупнейших информационных порталовВ редакции сообщили, что намерены продолжить работу.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл санкции против официальных лиц Белоруссии, которые, по его мнению, ответственны за ситуацию в стране после выборов 9 августа. Тогда с результатом 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. После этого начались протесты, во время которых силовики жёстко задерживали мирных жителей. В ЕС потребовали прекратить насилие и отказались признавать результаты выборов.
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