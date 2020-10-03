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SpaceX за две секунды до старта отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9

Причина такого решения не уточняется.

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Фото © Twitter / SpaceX

Американская компания SpaceX за две секунды до старта отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту спутник навигационной системы GPS третьего поколения. Об этом сообщил представитель SpaceX во время онлайн-трансляции.

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Лёгкие и дешёвые спутники, которые не так просто сбить, — как раз то, о чём давно мечтает американская армия.

Временное окно, выделенное для старта, закрывается через 15 минут. Мы выясняем детали случившегося, — сказал он.

Позже пресс-служба компании разместила в соцсетях информацию о том, что попытки запустить космический аппарат сегодня предприниматься не будут. Причина остановки старта не уточняется.

Лайф сообщал, что SpaceX вывела на орбиту десятую по счёту группу из 60 интернет-спутников Starlink.

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