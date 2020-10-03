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Учёные нашли источник тяжёлых симптомов коронавируса

Им также удалось обнаружить способ борьбы с ними.

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Фото © Pixabay

Коронавирус, проникая в клетки человека, провоцирует множество воспалительных процессов, однако причина кроется не в свойствах самого вируса, а в особенностях его "шипов", которые состоят из особого белка, провоцирующего осложнения. Об этом говорится в статье электронной научной библиотеки bioRxiv.

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Медик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".

Даже ключевая часть шиповидного белка вируса или вся его молекула способны провоцировать воспалительную реакцию напрямую, — сказано в исследовании.

До этого считалось, что воспаления были результатом слишком активной реакции иммунитета на коронавирус. Однако учёные вырастили культуру клеток лёгких, способную бесконечно размножаться, и обработали её "коронавирусными" белками. Последние оказались способны сами без вируса влиять на работу клеток-жертв и запускать мощную иммунную реакцию.

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В ходе эксперимента он смог проникнуть в клетку жертвы почти за минуту.

Отмечается, что исследователи нашли способ нейтрализовать шиповидный белок коронавируса — создали молекулу AP-6. Но, что удивительно, близких результатов удалось добиться с уже существующими препаратами, которые используют при лечении онкологии. В ближайшее время учёные намерены начать клинические испытания по их применению против CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что в России разработали прибор, способный обнаружить коронавирус в воздухе.

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