Учёные нашли источник тяжёлых симптомов коронавируса

Коронавирус, проникая в клетки человека, провоцирует множество воспалительных процессов, однако причина кроется не в свойствах самого вируса, а в особенностях его "шипов", которые состоят из особого белка, провоцирующего осложнения. Об этом говорится в статье электронной научной библиотеки bioRxiv.

— Даже ключевая часть шиповидного белка вируса или вся его молекула способны провоцировать воспалительную реакцию напрямую, — сказано в исследовании.

До этого считалось, что воспаления были результатом слишком активной реакции иммунитета на коронавирус. Однако учёные вырастили культуру клеток лёгких, способную бесконечно размножаться, и обработали её "коронавирусными" белками. Последние оказались способны сами без вируса влиять на работу клеток-жертв и запускать мощную иммунную реакцию.

Отмечается, что исследователи нашли способ нейтрализовать шиповидный белок коронавируса — создали молекулу AP-6. Но, что удивительно, близких результатов удалось добиться с уже существующими препаратами, которые используют при лечении онкологии. В ближайшее время учёные намерены начать клинические испытания по их применению против CoViD-19.