Россиянам рассказали, из-за чего снижается иммунитет к коронавирусу

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что переохлаждение человека ослабляет его иммунитет к инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает РИА "Новости".

В связи с этим специалист призывает граждан оставаться в тепле и не переохлаждаться в период распространения коронавирусной инфекции. Задача россиян — придерживаться рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики.

— Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться, поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, — отметила Пшеничная.

Кроме того, она добавила, что CoViD-19 является достаточно новым заболеванием для населения, поэтому очень сложно делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада числа инфицированных.