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Россиянам рассказали, из-за чего снижается иммунитет к коронавирусу

В период эпидемии не стоит забывать о соблюдении необходимых мер профилактики.

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Фото © Pixabay

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что переохлаждение человека ослабляет его иммунитет к инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает РИА "Новости".

В связи с этим специалист призывает граждан оставаться в тепле и не переохлаждаться в период распространения коронавирусной инфекции. Задача россиян — придерживаться рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики.

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В первую очередь аппараты появятся в аэропортах и метро.

Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться, поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, — отметила Пшеничная.

Кроме того, она добавила, что CoViD-19 является достаточно новым заболеванием для населения, поэтому очень сложно делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада числа инфицированных.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович призвала по возможности избегать решительных ограничительных мер в стране в связи с повторным ростом заболеваемости коронавирусом.

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В испытаниях препарата примет участие около двух тысяч граждан латиноамериканской страны.

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