Что произойдёт с вашим организмом, если придётся снова сидеть на самоизоляции

"Оставайтесь дома" — этот призыв мы слышим с самого начала пандемии коронавируса. Для тех, кто хочет уберечься от CoViD-19, нет ничего лучше самоизоляции. Но жизнь в четырёх стенах представляет не меньшую опасность для организма, передаёт CNN. Вот какие риски таит в себе длительное затворничество.
Снижение мышечной массы
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Первое, на что нужно обратить внимание, — это мускулатура. Наращивание мышц занимает месяцы, а потерять их можно всего за неделю. И с возрастом снижение мышечной массы происходит всё быстрее, утверждает Кейт Баар, физиолог из Калифорнийского университета в Дэвисе. Вместе с мышцами уходит и сила — один из основных индикаторов продолжительности жизни. Чем сильнее человек, тем дольше он проживёт, подчёркивает Баар.
Ухудшение состояния лёгких и сердца
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Отсутствие тренировок ослабляет и сердечную мышцу. То же самое происходит с органами дыхания, говорит доктор Панагис Галиатсатос, пульмонолог из медицинского центра имени Джонса Хопкинса в Бэйвью. По словам врача, отказ от физической активности снижает приток крови к лёгким, что негативно влияет на их функцию. Ни одно лекарство не способно заменить упражнения, уверяет Галиатсатос, поэтому даже дома нужно находить возможности для танцев или силовых тренировок.
Ожирение
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На самоизоляции до холодильника — рукой подать. Но увеличение частоты и объёмов потребления пищи неизбежно приводит к повышению в крови уровня инсулина. А этот гормон способствует накоплению жира, напоминает Джайлз Даффилд, доцент анатомии и физиологии в Университете Нотр-Дама. По словам учёного, проблема переедания возникла в том числе и потому, что в начале пандемии люди запасались продуктами питания впрок. Немаловажную роль также сыграл постоянный стресс, который многие испытывают из-за страха заболеть. А ожирение может привести к диабету и нарушению обмена веществ, предупреждает Даффилд.
Ухудшение осанки
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В сидячем положении человек начинает неосознанно горбиться, сгибать шею и приподнимать локти. Это может вызвать серьёзное напряжение в мышцах плечевого пояса, спины и бёдер, а также ухудшить зрение. Брэндон Браун, доцент Калифорнийского университета в Риверсайде, рекомендует вставать со стула раз в час, чтобы немного походить. Можно даже лечь на пол и потянуться, говорит специалист.
Снижение качества сна
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По крайней мере половина американцев страдает от недостатка витамина D, который помогает бороться с усталостью. По словам Джайлза Даффилда, в их число входят те, кто постоянно сидит дома и получает недостаточное количество солнечного света. От этого нарушается циркадный ритм организма и снижается качество сна. В случае необходимости днём нужно использовать яркий искусственный свет, советует эксперт.
Ухудшение ментальных функций
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Оказывается, сидячий образ жизни ухудшает даже работу мозга. Физическая активность помогает расщеплять нейротоксины, а отсутствие тренировок оставляет мозг незащищённым, объясняет Кейт Баар. Явные признаки снижения когнитивных функций могут проявиться не сразу, поэтому лучше не откладывать работу над собой на потом.
WOW-news
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