Что произойдёт с вашим организмом, если придётся снова сидеть на самоизоляции

"Оставайтесь дома" — этот призыв мы слышим с самого начала пандемии коронавируса. Для тех, кто хочет уберечься от CoViD-19, нет ничего лучше самоизоляции. Но жизнь в четырёх стенах представляет не меньшую опасность для организма, передаёт CNN. Вот какие риски таит в себе длительное затворничество.

Снижение мышечной массы

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Первое, на что нужно обратить внимание, — это мускулатура. Наращивание мышц занимает месяцы, а потерять их можно всего за неделю. И с возрастом снижение мышечной массы происходит всё быстрее, утверждает Кейт Баар, физиолог из Калифорнийского университета в Дэвисе. Вместе с мышцами уходит и сила — один из основных индикаторов продолжительности жизни. Чем сильнее человек, тем дольше он проживёт, подчёркивает Баар.

Ухудшение состояния лёгких и сердца

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Отсутствие тренировок ослабляет и сердечную мышцу. То же самое происходит с органами дыхания, говорит доктор Панагис Галиатсатос, пульмонолог из медицинского центра имени Джонса Хопкинса в Бэйвью. По словам врача, отказ от физической активности снижает приток крови к лёгким, что негативно влияет на их функцию. Ни одно лекарство не способно заменить упражнения, уверяет Галиатсатос, поэтому даже дома нужно находить возможности для танцев или силовых тренировок.

Ожирение

На самоизоляции до холодильника — рукой подать. Но увеличение частоты и объёмов потребления пищи неизбежно приводит к повышению в крови уровня инсулина. А этот гормон способствует накоплению жира, напоминает Джайлз Даффилд, доцент анатомии и физиологии в Университете Нотр-Дама. По словам учёного, проблема переедания возникла в том числе и потому, что в начале пандемии люди запасались продуктами питания впрок. Немаловажную роль также сыграл постоянный стресс, который многие испытывают из-за страха заболеть. А ожирение может привести к диабету и нарушению обмена веществ, предупреждает Даффилд.

Ухудшение осанки

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В сидячем положении человек начинает неосознанно горбиться, сгибать шею и приподнимать локти. Это может вызвать серьёзное напряжение в мышцах плечевого пояса, спины и бёдер, а также ухудшить зрение. Брэндон Браун, доцент Калифорнийского университета в Риверсайде, рекомендует вставать со стула раз в час, чтобы немного походить. Можно даже лечь на пол и потянуться, говорит специалист.

Снижение качества сна

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По крайней мере половина американцев страдает от недостатка витамина D, который помогает бороться с усталостью. По словам Джайлза Даффилда, в их число входят те, кто постоянно сидит дома и получает недостаточное количество солнечного света. От этого нарушается циркадный ритм организма и снижается качество сна. В случае необходимости днём нужно использовать яркий искусственный свет, советует эксперт.

Ухудшение ментальных функций

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