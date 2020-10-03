Эшли Грэм выложила фото, которое сделал её муж, пока она позировала в нижнем белье

Популярная 32-летняя модель Эшли Грэм прославилась благодаря своим пышным формам, которые только увеличились после беременности. Сейчас знаменитость упорно тренируется, пытаясь вернуть прежнюю форму, но и показывать себя в имеющемся виде тоже не считает зазорным. К себе и своим лишним килограммам Эшли относится со здоровой долей юмора, что и проявилось на её последних фото.
Плюс-сайз-модель предстала в короткой футболке и откровенных трусиках, которые выглядели совершенно крошечными на фоне огромных бёдер знаменитости. Устроив модную съёмку в жёлтых сапогах и с жёлтой сумкой, Эшли акцентировала внимание на своих ягодицах, демонстрируя мужу излюбленные ракурсы. "Выглядит так, будто спагетти отложились мне прямиком на попец", — пошутила над собой Эшли, чем вызвала у подписчиков восторг.
Как такое возможно? У меня всё откладывается в живот, а у тебя идёт во все правильные места!
Ты такая прекрасная! Обожаю ту силу, которой ты делишься с другими женщинами
Ты прекрасная, и красота эта не только внешняя, она идёт от твоей чудесной души
Эшли Грэм — 32-летняя американская плюс-сайз-модель, которая стала известной из-за своей внешности и пышной фигуры далеко за пределами родины. Звезда добилась большого успеха в карьере, регулярно снимаясь для авторитетных модных журналов, таких как Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle. В январе Эшли родила сына от видеооператора Джастина Эрвина, с которым состоит в браке уже десять лет.
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