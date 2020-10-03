Эшли Грэм выложила фото, которое сделал её муж, пока она позировала в нижнем белье

Популярная 32-летняя модель Эшли Грэм прославилась благодаря своим пышным формам, которые только увеличились после беременности. Сейчас знаменитость упорно тренируется, пытаясь вернуть прежнюю форму, но и показывать себя в имеющемся виде тоже не считает зазорным. К себе и своим лишним килограммам Эшли относится со здоровой долей юмора, что и проявилось на её последних фото.

Фото © Instagram / ashleygraham

Плюс-сайз-модель предстала в короткой футболке и откровенных трусиках, которые выглядели совершенно крошечными на фоне огромных бёдер знаменитости. Устроив модную съёмку в жёлтых сапогах и с жёлтой сумкой, Эшли акцентировала внимание на своих ягодицах, демонстрируя мужу излюбленные ракурсы. "Выглядит так, будто спагетти отложились мне прямиком на попец", — пошутила над собой Эшли, чем вызвала у подписчиков восторг.

Фото © Instagram / ashleygraham

Как такое возможно? У меня всё откладывается в живот, а у тебя идёт во все правильные места! aileensharu

Ты такая прекрасная! Обожаю ту силу, которой ты делишься с другими женщинами harpskaursingh

Ты прекрасная, и красота эта не только внешняя, она идёт от твоей чудесной души westcoast_wordsmith

Фото © Instagram / ashleygraham