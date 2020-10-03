В Москве расширили список бесплатных лекарств для пациентов с CoViD-19

Власти Москвы расширили список лекарств, которые пациенты с коронавирусом могут получать бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир", — говорится в блоге градоначальника.
Для профилактики возможных осложнений инфицированным со среднетяжёлым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свёртыванию крови и образованию тромбов — дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан. Лечащиеся дома пациенты, у которых была диагностирована пневмония, бесплатно получать пульсоксиметры — приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Решение о назначении и выдаче тех или иных лекарств больным CoViD-19 будут принимать лечащие врачи.
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