В Москве расширили список бесплатных лекарств для пациентов с CoViD-19

Себестоимость "Арепливира" от коронавируса невысока. Эксперты назвали справедливую цену за упаковку российского лекарства Только что выпущенное в продажу лекарство "Арепливир", мягко говоря, удивило ценой и породило довольно много сомнений по поводу его эффективности.