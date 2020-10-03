Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днём германского единства

Глава государства подчеркнул, что воссоединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Он также подтвердил неизменную готовность Москвы к диалогу с Берлином по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, в полночь 3 октября 1990 года завершили работу государственные институты Германской Демократической Республики, которая прекратила своё существование. Территория бывшей социалистической республики вошла в состав ФРГ, согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года. День германского единства считается в ФРГ официальным выходным. В честь него каждый год 3 октября по всей Германии проходят праздничные митинги и тематические заседания в земельных парламентах и мэриях немецких городов.