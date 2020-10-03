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Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днём германского единства

Российский лидер подтвердил неизменную готовность Москвы к диалогу с Берлином.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства и назвал воссоединение страны три десятилетия назад важным событием европейской истории.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства, — сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что воссоединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Он также подтвердил неизменную готовность Москвы к диалогу с Берлином по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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Напомним, в полночь 3 октября 1990 года завершили работу государственные институты Германской Демократической Республики, которая прекратила своё существование. Территория бывшей социалистической республики вошла в состав ФРГ, согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года. День германского единства считается в ФРГ официальным выходным. В честь него каждый год 3 октября по всей Германии проходят праздничные митинги и тематические заседания в земельных парламентах и мэриях немецких городов.

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