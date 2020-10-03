В Крыму при пожаре в частном доме погиб мужчина с двумя внуками

Пожар в частном жилом доме в селе Геройское в Крыму унёс жизни трёх человек, двое из которых — малолетние дети. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах республики, о возгорании на улице Мира стало известно около девяти часов вечера. Пожарным потребовался час, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади около 20 квадратных метров.
При обследовании дома были найдены тела 50-летнего мужчины и двоих детей четырёх и двух лет. Как установили следователи, это были дедушка и двое его внуков.
Два хутора в Ростовской области охватил сильный пожар. Лайф снял масштабы бедствия с коптераНа кадрах видны руины домов и почерневшая от огня земля.
Как сообщал Лайф, ранее пожар в селе Николаевка Воронежской области уничтожил 50 строений, включая 21 жилой дом.
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