В Крыму при пожаре в частном доме погиб мужчина с двумя внуками

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Пожар в частном жилом доме в селе Геройское в Крыму унёс жизни трёх человек, двое из которых — малолетние дети. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах республики, о возгорании на улице Мира стало известно около девяти часов вечера. Пожарным потребовался час, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади около 20 квадратных метров.