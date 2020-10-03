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В Приамурье задержали депутата за стрельбу по школьникам

По словам местных жителей, это уже не первый подобный инцидент со стороны мужчины.

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Фото © Pixabay

В городе Сковородине Амурской области правоохранителями был задержан 45-летний местный житель, которого подозревают в стрельбе по школьникам из пневматического ружья. Поводом для разбирательства стала видеозапись, которую снял один из учеников, в которого стрелял мужчина, а затем опубликовал её в соцсетях. На кадрах момент выстрела не виден, только стоящий вдалеке силуэт с оружием в руках и пули от "воздушки" на беговой дорожке.

Подозреваемый произвёл несколько выстрелов из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним, находившимся на территории спортивного стадиона образовательного учреждения,сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как рассказала порталу Amur.life одна из местных жительниц, дети и раньше жаловались на обидчика, которым является местный депутат, однако тогда им никто "не верил". Другой житель уточнил, что причиной конфликта стал как раз стадион — на нём сейчас укладывают новое покрытие, и поэтому мужчина с пневматикой "гоняет детей" с него. Сейчас стрелок задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Несостоявшийся покупатель оказался учителем физики в лицее.

Ранее Лайф сообщал, что под Волгоградом задержали депутата, который угрожал окружающим убийством, стрелял из карабина и наехал на рабочего.

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