В Приамурье задержали депутата за стрельбу по школьникам

В городе Сковородине Амурской области правоохранителями был задержан 45-летний местный житель, которого подозревают в стрельбе по школьникам из пневматического ружья. Поводом для разбирательства стала видеозапись, которую снял один из учеников, в которого стрелял мужчина, а затем опубликовал её в соцсетях. На кадрах момент выстрела не виден, только стоящий вдалеке силуэт с оружием в руках и пули от "воздушки" на беговой дорожке.

— Подозреваемый произвёл несколько выстрелов из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним, находившимся на территории спортивного стадиона образовательного учреждения, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как рассказала порталу Amur.life одна из местных жительниц, дети и раньше жаловались на обидчика, которым является местный депутат, однако тогда им никто "не верил". Другой житель уточнил, что причиной конфликта стал как раз стадион — на нём сейчас укладывают новое покрытие, и поэтому мужчина с пневматикой "гоняет детей" с него. Сейчас стрелок задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.