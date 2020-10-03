Названы пять способов остановить машину при отказе тормозов

Причин для отказа работы тормозной системы в автомобиле может быть множество, и случиться поломка может прямо в дороге. Но в такие моменты не нужно паниковать и тем более экстренно покидать автомобиль. Есть по меньшей мере пять доступных способов остановиться, отмечают эксперты. В зависимости от проблемы имеется свой алгоритм действий, который должен знать каждый автомобилист.

Как сообщает "Российская газета", одна из самых частых проблем — в процессе торможения "застопорилась" или "провалилась" педаль тормоза. В этом случае надо продолжить давить на педаль, но ритмичными поступательными движениями. Это похоже на использование ножного насоса. Примерно через пять-десять нажимов в большинстве случаев происходит прокачка тормозов и восстанавливается давление в системе.

Если данный способ не возымел эффекта, то можно применить торможение двигателем. То есть переключение передач на пониженные значения. Но эксперты предупреждают: делать это следует постепенно, иначе можно повредить трансмиссию.

Одно из проверенных средств торможения — ручник. Но тормозить механическим ручником можно лишь на небольшой скорости, иначе велика вероятность, что автомобиль просто потеряет управление и уйдёт в занос. Тормозить ручником надо плавно, постепенно увеличивая усилие.

Следующий метод торможения — перестроение из стороны в сторону на дороге. Из-за изменения траектории движения возрастёт сопротивление движению вперёд, автомобиль начнёт замедляться. Главная опасность такого способа — можно помешать другим участникам движения и спровоцировать аварию. Также этот способ нельзя применять на высокой скорости, чтобы не увести машину в занос.

Последний и самый радикальный способ — торможение об препятствие. Его необходимо использовать только в самых крайних случаях, когда нет никакой возможности затормозить любым из вышеперечисленных способов. Самым безвредным вариантом будет "торможение" об соседа по потоку спереди. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.