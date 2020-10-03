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Шота Горгадзе заявил о существовании в России педофильского лобби. Оно не даёт создать реестр извращенцев

Адвокат поделился своим мнением в проекте Лайфа "Дайте сказать!".

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Предложения создать в России открытый реестр осуждённых за изнасилование или растление детей неоднократно поднимались в Госдуме, но на законодательном уровне так и не были закреплены. Адвокат Шота Горгадзе уверен, что это "заслуга" так называемого педофильского лобби, которое настойчиво толкает наше общество в сторону легализации педофилии.

На сегодняшний день, например, существует реестр должников. Я могу вбить фамилию, имя, отчество и увидеть: человек имеет задолженность и на нём есть исполнительное производство или нет. Что мешает сделать такой же реестр на сайте, где будут указывать лица, совершившие педофилию? Нельзя открыть список и посмотреть. Но, вбив правильно фамилию, имя, отчество и дату рождения полную, выпадет информация: да, отсидел столько-то. Или нет, не привлекался, — сказал Горгадзе в интервью Лайфу в шоу "Дайте сказать!".

Юрист полагает, что подобные предложения сталкиваются с непониманием на законодательном уровне именно из-за сторонников легализации педофилии. Эта теория выглядит как некая конспирология, однако в существовании педофильского лобби в стране адвокат не сомневается. По мнению собеседника Лайфа, некие силы пытаются создать в России окно Овертона, с помощью которого планируют превратить педофилию в нормальность.

Примером успешного действия сторонников легализации педофилии Горгадзе назвал Данию, где общенациональный детский канал DR Ultra показывает шоу "Ultra раздевается", в котором взрослые оголяются перед группой детей и отвечают на их вопросы о своих телах. Полную версию интервью с адвокатом смотрите в шоу "Дайте сказать!".

В Госдуме предложили химически кастрировать педофилов

Депутат призывает вводить гормональные препараты для подавления либидо таким преступникам только после вступления приговора в законную силу.

Ранее Лайф писал о страшном преступлении в Рыбинске, где бывший заключённый изнасиловал двух дочерей своей сожительницы, а затем убил их и сбежал. Тела детей нашла их мать и сразу обратилась в полицию. Мужчина ранее был судим сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Молчанова задержали спустя три дня. Он арестован.

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