Количество случаев коронавируса в Москве за время пандемии превысило 300 тысяч

За минувшие сутки в Москве было подтверждено 2884 новых случая коронавируса. Это максимальный показатель с мая. Тогда было зафиксировано 3190 новых случаев. Общее количество выявленных в столице жителей с коронавирусом за всё время пандемии составило 300 613 человек.

Как отмечалось ранее, есть несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. В том числе это широкое тестирование на заболевание, вследствие чего врачи выявляют людей, которые даже не подозревают о наличии вируса в их организме из-за отсутствия симптомов. Ежедневно в Москве проводится более 70 тысяч тестов на коронавирус. Кроме того, рост заболевших связывают с сезонным (осенним) увеличением числа людей с вирусными заболеваниями. Что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших, уточнили в столичном оперштабе по борьбе с заболеванием.