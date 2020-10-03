Количество случаев коронавируса в Москве за время пандемии превысило 300 тысяч

За минувшие сутки в Москве было подтверждено 2884 новых случая коронавируса. Это максимальный показатель с мая. Тогда было зафиксировано 3190 новых случаев. Общее количество выявленных в столице жителей с коронавирусом за всё время пандемии составило 300 613 человек.
За сутки в Москве от коронавируса вылечилось 1069 пациентов. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.
Песков: Локдаун из-за коронавируса в России не обсуждаетсяПри этом, по словам представителя Кремля, ситуация требует мобилизации всех систем и на федеральном, и на региональных уровнях.
Как отмечалось ранее, есть несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. В том числе это широкое тестирование на заболевание, вследствие чего врачи выявляют людей, которые даже не подозревают о наличии вируса в их организме из-за отсутствия симптомов. Ежедневно в Москве проводится более 70 тысяч тестов на коронавирус. Кроме того, рост заболевших связывают с сезонным (осенним) увеличением числа людей с вирусными заболеваниями. Что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших, уточнили в столичном оперштабе по борьбе с заболеванием.
Комментариев: 0