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Опубликовано 29 сентября 2020, 10:50

В Госдуме предложили химически кастрировать педофилов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Депутат призывает вводить гормональные препараты для подавления либидо таким преступникам только после вступления приговора в законную силу.

Для осуждённых за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних необходимо предусмотреть возможность применения химической кастрации. С таким предложением выступил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Необходимо позаботиться о том, чтобы хоть раз осуждённый за такое страшное преступление подобное больше не совершил. Если это можно только медицинским путём изменить, то это нужно делать. Иначе мы получим ещё одну жертву, а может, и не одну. И здесь можно пойти по пути многих стран мира, предусмотрев химическую кастрацию для педофилов, — заявил Выборный в интервью NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности детей должно быть суровым, а химическая кастрация —дополнение к нему. При этом Выборный считает, что вводить гормональные препараты для подавления либидо педофилу следует только при условии, что вина доказана в суде и приговор вступил в законную силу.

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Андрей Бражников
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