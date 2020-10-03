Шота Горгадзе — о случайно убившем педофила уфимце: Ждём только оправдательного приговора

Известный адвокат Шота Горгадзе ожидает, что суд оправдает жителя Уфы Владимира Санкина, который случайно убил педофила. Юрист напомнил в проекте Лайфа "Дайте сказать!", что своим вмешательством его подзащитный спас двух подростков от насилия и, возможно, даже смерти.
— [Ждём] оправдательного приговора только. Меня совершенно не устроит условное наказание. Любой обвинительный приговор мы будем рассматривать как проигрыш и несправедливость, потому что я не рассматриваю Владимира Санкина как убийцу педофила. Я рассматриваю его как человека, спасшего двух детей от насилия и, вполне возможно, смерти. Я бы хотел всем напомнить, что педофил, которого "убил" Санкин, угрожал мальчикам топором, заставляя их раздеться, — объяснил он.
Горгадзе подчеркнул, что целью Санкина было спасти обратившихся к нему подростков, а первым ударил его именно педофил. Драку с вооружённым топором преступником, как отметил собеседник Лайфа, не слишком легко контролировать. Санкин в момент потасовки просто пытался не погибнуть от рук злоумышленника, поэтому его нельзя за это наказывать, уверен юрист. Полную версию интервью с адвокатом смотрите в шоу "Дайте сказать!".
Шота Горгадзе заявил о существовании в России педофильского лобби. Оно не даёт создать реестр извращенцевАдвокат поделился своим мнением в проекте Лайфа "Дайте сказать!".
Напомним, Владимир Санкин теперь стал фигурантом уголовного дела. Вечером 30 января к мужчине обратился за помощью 14-летний мальчик, который вместе с другом остался в квартире чужого мужчины. Тот сначала завлёк их к себе, а затем стал угрожать топором. Один мальчик смог вырваться и позвал на помощь прохожего. Владимир, не раздумывая, поднялся в квартиру, а после вытащил на улицу 54-летнего уфимца, чтобы выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, и педофил получил травмы, от которых скончался в больнице. Теперь Владимиру грозит до 15 лет тюрьмы.
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