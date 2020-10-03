Пашинян заявил, что азербайджанской армией в Карабахе руководят турецкие офицеры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе руководят 150 высокопоставленных турецких военных. Но и, помимо них, за азербайджанскую сторону сражаются турецкий спецназ и боевики из Сирии.

— По сведениям наших военных, в конфликт вовлечены сирийские наёмники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями, — сказал Пашинян в своём обращении к народу Армении, транслировавшемся по центральному телевидению.

Жители Степанакерта смотрят обращение Пашиняна. Фото: LiFE

Армянский премьер также добавил, что Нагорный Карабах сейчас противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению", объёмы и масштаб которого не имеют прецедента в истории.

— Ни в одной из зон конфликта в 21-м веке не было таких объёмов, применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолётов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты. Они атакуют Армию обороны по всей протяжённости линии соприкосновения. Только на одну боевую позицию Армии обороны Карабаха они бросают от 150 до 250 военнослужащих. И все эти атаки сопровождаются поддержкой авиации, артиллерии, — заявил Пашинян.