Пашинян заявил, что азербайджанской армией в Карабахе руководят турецкие офицеры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе руководят 150 высокопоставленных турецких военных. Но и, помимо них, за азербайджанскую сторону сражаются турецкий спецназ и боевики из Сирии.
— По сведениям наших военных, в конфликт вовлечены сирийские наёмники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями, — сказал Пашинян в своём обращении к народу Армении, транслировавшемся по центральному телевидению.
Жители Степанакерта смотрят обращение Пашиняна. Фото: LiFE
Армянский премьер также добавил, что Нагорный Карабах сейчас противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению", объёмы и масштаб которого не имеют прецедента в истории.
— Ни в одной из зон конфликта в 21-м веке не было таких объёмов, применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолётов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты. Они атакуют Армию обороны по всей протяжённости линии соприкосновения. Только на одну боевую позицию Армии обороны Карабаха они бросают от 150 до 250 военнослужащих. И все эти атаки сопровождаются поддержкой авиации, артиллерии, — заявил Пашинян.
Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстреловНа кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.
Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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