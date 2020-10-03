В Степанакерте прозвучала воздушная тревога. Люди забегают в здания — видео

Жителей Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — вновь предупредили об угрозе ударов с воздуха. В городе вновь взвыли сирены. Корреспондент Лайфа снял, как люди, услышав их, начали забегать в здания.
Это уже по меньшей мере второй раз за сегодня. Ранее в самом центре города разорвались снаряды. Людям тогда тоже пришлось экстренно скрываться в подвалах. Женщин и детей решили вывозить в безопасные места.
Степанакерт вновь подвергся обстрелу. Жители города прячутся в укрытиях — видеоЖенщин и детей начинают вывозить из города, так как находиться там теперь опасно для жизни.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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