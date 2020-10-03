В Степанакерте прозвучала воздушная тревога. Люди забегают в здания — видео

Жителей Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — вновь предупредили об угрозе ударов с воздуха. В городе вновь взвыли сирены. Корреспондент Лайфа снял, как люди, услышав их, начали забегать в здания.

Это уже по меньшей мере второй раз за сегодня. Ранее в самом центре города разорвались снаряды. Людям тогда тоже пришлось экстренно скрываться в подвалах. Женщин и детей решили вывозить в безопасные места.