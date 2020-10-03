"Это мясорубка". Ереван опубликовал "переговоры турецких пилотов и арабских наёмников" в Карабахе

Служба нацбезопасности Армении опубликовала аудиозаписи с переговорами турецких пилотов, арабских наёмников и азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Пресс-служба СНБ сообщила, что некоторые разговоры велись между военнослужащими ВС Азербайджана и Турции во время военно-воздушных операций на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

В одном их эпизодов лётчики на турецком языке делятся координатами полёта, один из которых — город Евлах, а затем запрашивают разрешение на возвращение на азербайджанскую военную базу в городе Гянджа. Далее другие пытаются найти командира наёмников по имени Махмуд, которого для конспирации приказывают называть пограничником. В ещё одном эпизоде человек на арабском жалуется на то, что происходящее — не война, а "мясорубка".

— Хаджи, не иди сюда, парни не знают меня, я не знаю их. Нас обманули. Это мясорубка, люди умирают, они не могут вынести трупы, — говорит он.

Также некто по имени Абу Валид говорит на аудио, что не стоит привозить в Азербайджан других наёмников, так как ситуация очень плохая — сирийцев бросили на произвол судьбы, в день умирает около 40–50 человек. По его словам, на поле боя "все сирийцы, азербайджанцев нет. Все взрываются на минах и разлетаются на части". Он жалуется собеседнику на то, что им не позволяют вернуться домой, а силой заставляют идти в бой.

На записи есть также и переговоры на азербайджанском языке. В этом отрывке, предположительно, военные призывают бросать наёмников "по возможности вперёд, на постах оставлять как можно меньше".