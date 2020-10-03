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МИД Карабаха предложил странам признать республику ради мира

Азербайджан там назвали "марионеткой Турции".

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Фото © AP / ТАСС

Международное признание Нагорно-Карабахской Республики поспособствует установлению мира в регионе. Как сообщает корреспондент Лайфа, с таким заявлением на брифинге выступил глава МИД непризнанной республики Масис Маилян.

Мы уверены в том, что международное признание Республики Арцах может послужить рычагом для установления мира в регионе, — сказал он.

Нагорный Карабах. Седьмой день противостояния. Онлайн

Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Маилян обвинял Азербайджан в создании союза с Турцией и террористами и назвал это очень опасным для региона.

Азербайджан — марионетка в руках Турции. Мы должны восстановить линию соприкосновения на уровне 1994 года, — отметил глава МИД.

Он добавил, что Россия предпринимает большие усилия для создания мира. Благодаря ей был заключён мир в 1994 и 2016 годах. Однако, считает министр, раньше не было фактора Турции. России предстоит решить очень сложную задачу, а именно — убедить Эрдогана отступить.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники и солдат друг друга.

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