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Масштабный пожар охватил Луганскую область. ЛНР обвиняет в этом украинских силовиков

Огненная стихия унесла жизни уже девяти человек.

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Фото © ГСЧС Украины

В результате пожаров, разбушевавшихся в последние дни в Луганской области, погибло уже девять человек. Огонь повредил около 250 зданий на территории региона, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Незалежной Сергея Ярового.

К сожалению, на сегодня у нас девять погибших: один — в результате пожара, решение по причинам гибели ещё восьмерых [будет принято] после проведения соответствующих экспертиз, — отметил Яровой.

По данным спасателей, из опасных районов эвакуировано 120 человек. Огонь повредил около 250 зданий в восьми населённых пунктах Луганской области. Пожарные пытаются справиться с огнём на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий, в то время как возгорания на заводе антисептиков (там хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (хранится 280 кг хлора) уже ликвидированы. Тушат пожар 1247 человек и 209 единиц техники.

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Деревья горят на границе регионов, поэтому управления МЧС РФ не сразу смогли определиться, кто ответственен за тушение.

Тем временем в Луганской Народной Республике усомнились, что причины масштабного пожара были естественными. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин заявил о вине украинских силовиков.

В районе населённого пункта Золотое проводилась вырубка леса. Работы осуществлялись не только для собственных нужд, но и для получения прибыли от продажи материалов, — отметил он, добавив, что результат вырубки нужно было скрыть, что и сделали украинские силовики.

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