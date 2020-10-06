РПЛ заинтересовала посещаемость матча "Спартак" — "Зенит". Газизов всё отрицает

Российская премьер-лига (РПЛ) занялась изучением вопроса о количестве фанатов на матче "Спартак" — "Зенит" в Москве на "Открытие-арене". По официальной информации, игру посетило 17 150 зрителей.
— Посещаемость матча "Тинькофф" Российской премьер-лиги "Спартак" — "Зенит" вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со "Спартаком" как с принимающей стороной, и с РФС, — сообщила пресс-служба РПЛ.
В свою очередь, генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не переживает по этому вопросу.
— Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу, — цитирует его "Р-Спорт".
Герой "Спартака" теперь в "Локо"? Кто заменит Миранчука в ЧеркизовеУ фанатов "Локомотива" сложные отношения с руководством клуба. Увольнение Сёмина, назначение Николича, странные трансферы, слабые результаты и призрачные перспективы в Лиге чемпионов — лишь часть претензий болельщиков к руководству. Однако Василий Кикнадзе, судя по всему, решил реабилитироваться за счёт нескольких громких переходов.
Напомним, что с 1 августа в Москве разрешили заполнять трибуны не более чем на 50%.
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