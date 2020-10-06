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"Зенит" объявил о переходе бразильского футболиста за €20 млн

Сине-бело-голубые купили у "Спортинга" Вендела Вале.

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Петербургский "Зенит" объявил о переходе бразильского полузащитника Вендела. Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 млн евро, ещё 4 млн евро "Спортинг" получит бонусами.

Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении клуба.

Вендел приехал из лиссабонского "Спортинга", за который играл с января 2018 года. В Португалии он провёл 79 матчей, где забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

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