"Зенит" объявил о переходе бразильского футболиста за €20 млн

Петербургский "Зенит" объявил о переходе бразильского полузащитника Вендела. Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 млн евро, ещё 4 млн евро "Спортинг" получит бонусами.
— Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении клуба.
Официально! Вендел — в «Зените»! 💥🙀💙🔝— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020
Все детали: https://t.co/yHfNM9c9gC pic.twitter.com/7WhrVp4IOL
Вендел приехал из лиссабонского "Спортинга", за который играл с января 2018 года. В Португалии он провёл 79 матчей, где забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
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