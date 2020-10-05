Моуринью отомстил бывшей, Клопп опозорился, а Овечкин принёс удачу "Динамо". Вся жара еврофутбола

РПЛ. Скучное дерби двух столиц

В эти выходные все фанаты с особым нетерпением ждали дерби двух столиц "Спартак" — "Зенит". Два лидера РПЛ, два принципиальных соперника. Но, как мы знаем, "наши ожидания — наши проблемы". Команды сыграли вничью (1:1), яркой борьбы на поле не было. В "Твиттере" в шутку самым опасным моментом назвали падение в объятиях Михаила Кержакова и Ярослава Ракицкого.

Самый опасный момент матча pic.twitter.com/MWJSGfGhdb — капитан (@captain_vant) October 3, 2020

Так что в турнирной таблице продолжают лидировать две команды.

Московское "Динамо" после отставки Кирилла Новикова обыграло "Краснодар". Быки после квалификации Лиги чемпионов выглядели не столь свежими, но и бело-голубым проиграть было нельзя. Ведь команду пришёл поддержать сам Александр Овечкин.

— Игрокам в такой ситуации психологически было важно одержать победу. Сейчас все рады, все довольны. Самое главное, что команда довольна, — отметил Овечкин.

😎 Легендарный @ovi8 сразу после победы пообщался с #ДинамоТВ.



Об эмоциях от игры, особом хвате при ударе в гонг и возможном контракте с футбольным «Динамо».#АлександрОвечкин #ДинамоМосква pic.twitter.com/pMil0hfon4 — ФК «Динамо» Москва (@dynamofc) October 4, 2020

Ну и, конечно, одним из главных событий стал шикарный гол через себя Антона Заболотного. Его дубль помог "Сочи" обыграть "Ростов" (4:2). Кажется, зря мы все его часто критикуем...

Турнирная таблица после 10 туров выглядит так:

АПЛ. Моуринью отомстил бывшей

Главные новости пришли из Англии. Во-первых, Жозе Моуринью и его "Тоттенхэм" расправились с "Манчестер Юнайтед". Счёт в матче разгромный — 6:1. Согласитесь, что так отомстить бывшей команде мог только Особенный.

Удивило всех фанатов и разгромное поражение "Ливерпуля". Команда Клоппа не смогла справиться с "Астон Виллой", которая положила в ворота действующего чемпиона страны семь мячей (2:7).

И пока в Англии таблицу возглавляет "Эвертон".

Серия А. Коронавирус меняет планы

Забавный случай произошёл в Италии. "Ювентус" после официального начала встречи в 21:45 (мск) ждал целых 45 минут, пока игроки "Наполи" выйдут на поле. Но гости так и не появились, а матч отменили. Всё из-за коронавируса. Оказалось, что местные органы здравоохранения не разрешили "Наполи" принять участие в этой встрече из-за двух футболистов, заболевших CoViD-19. Клуб пытался через юристов решить вопрос, чтобы им не засчитывали техническое поражение, а официально перенесли матч. Однако разрешить этот вопрос быстро не получилось, Серия А заявила, что "Наполи" не смог доказать невозможность сыграть в Турине. Ждём дальнейших решений по матчу "Юве" и неаполитанцев.

Ла Лига. Лидерство "Реала"

В Испании лидером турнирной таблицы стал мадридский "Реал", который обыграл "Леванте" (2:0). А вот "Барселона" спаслась от проигрыша "Севилье" благодаря голу Коутинью (1:1).

Положение в турнирной таблице Ла Лига пока такое: