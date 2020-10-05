Плющенко объявил о мировом рекорде 12-летней ученицы. В комментариях поблагодарили Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его 12-летняя ученица Вероника Жилина установила мировой рекорд. В "Инстаграме" он опубликовал видео, на котором юная спортсменка исполняет четверной лутц.

— Вероника Жилина — 4Lz. Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперёд! — написал Плющенко, также отметив хорошую работу тренера Сергея Розанова.

Однако в комментариях не все оценили старания новых наставников Жилиной. Спортсменка перешла под руководство Плющенко в мае текущего года, а до этого занималась в группе Этери Тутберидзе. У неё фигуристка и научилась прыгать свой первый четверной — сальхов. Многие пользователи оставили одинаковый комментарий: "Спасибо Этери Георгиевне".

Но нашлись и те, кто призвал прекратить оставлять подобные сообщения и обратить внимание на талантливую спортсменку. Другие же пожелали девочке обойтись без травм из-за этой "гонки специалистов".