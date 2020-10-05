СМИ: Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Минюст не будет повышать штрафы в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщают "Известия".

Межведомственная группа при правительстве, занимающаяся подготовкой документа, отметила, что возрастёт только размер минимального штрафа — со 100 до 500 рублей. Кроме того, снизится с 73 до 50 число составов правонарушений, за которые применяется административный арест, по исключённым статьям его заменят обязательными работами от 20 до 60 часов.

Юридические лица малого и среднего бизнеса в новой редакции КоАП приравниваются к индивидуальным предпринимателям, что позволяет снизить для них размер взысканий. Также исключена вызвавшая масштабное обсуждение норма о штрафах за отказ от прививок.

Отмечается, что новый кодекс не вступит в действие с начала 2021 года, как это было запланировано ранее. Документ требует масштабной проработки и всестороннего обсуждения. Ближайшая сессия в парламенте запланирована на 14 октября с участием представителей регионов.