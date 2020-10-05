Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Каждый четвёртый россиянин сообщил о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Единой России", сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что привиться от инфекции на сегодняшний день готовы 23% респондентов. А вот 73% опрошенных пока не готовы к вакцинации. Ещё 4% уже переболели вирусом и заявили, что им прививка не нужна.
Глава центра Гамалеи рассказал, что делать при повышении температуры после прививки от CoViD-19Гинцбург отметил, что после получения дозы препарата можно принимать любые лекарства, кроме определённых категорий.
При этом практически все проголосовавшие (93%) выразили уверенность в том, что вакцинация должна быть добровольной. Обязательной её назвали 7% россиян.
Доверяют российской вакцине против коронавируса 24% опрошенных, и лишь 13% предпочли бы зарубежный аналог. Ещё 63% уточнили, что им важна эффективность, а не место создания.
Стали известны сроки применения "живой" вакцины от коронавирусаЭто уже третий препарат, разработанный в России.
Также авторы исследования уточнили, ожидают ли россияне второй волны инфекции. Положительно ответили 52% граждан, 37% не считают, что она будет, а ещё 11% не верят в существование CoViD-19.
Всего в опросе, проводившемся с 16 по 23 сентября, приняло участие около 20 тысяч человек. Результаты будут переданы министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Ранее вирусолог назвал сроки повторного заражения коронавирусом.
Комментариев: 0