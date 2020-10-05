Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Каждый четвёртый россиянин сообщил о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Единой России", сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что привиться от инфекции на сегодняшний день готовы 23% респондентов. А вот 73% опрошенных пока не готовы к вакцинации. Ещё 4% уже переболели вирусом и заявили, что им прививка не нужна.

При этом практически все проголосовавшие (93%) выразили уверенность в том, что вакцинация должна быть добровольной. Обязательной её назвали 7% россиян.

Доверяют российской вакцине против коронавируса 24% опрошенных, и лишь 13% предпочли бы зарубежный аналог. Ещё 63% уточнили, что им важна эффективность, а не место создания.

Также авторы исследования уточнили, ожидают ли россияне второй волны инфекции. Положительно ответили 52% граждан, 37% не считают, что она будет, а ещё 11% не верят в существование CoViD-19.

Всего в опросе, проводившемся с 16 по 23 сентября, приняло участие около 20 тысяч человек. Результаты будут переданы министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.