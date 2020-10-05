Вирусолог назвал сроки повторного заражения коронавирусом

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди вновь будут находиться под угрозой через полгода. Об этом сообщил вирусолог Александр Чепурнов.

По его словам, антитела у таких пациентов вновь снижаются в течение трёх-четырёх месяцев и могут полностью исчезнуть. К пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестаёт отвечать на коронавирусный антиген.

— Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения, — рассказал Чепурнов порталу URA.RU.

Вирусолог уточнил, после этих открытий надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет.