"Небольшой сюрприз". Заразившийся коронавирусом Трамп посетил собравшихся у больницы сторонников — видео

.@realDonaldTrump just made another pass, waved to the media on the other side of the road at Walter Reed. @SpectrumNewsDC #coronavirus #trump pic.twitter.com/QoE759Gmql — Sam Lisker (@slisker) October 4, 2020

Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп посетил сторонников, собравшихся у госпиталя Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы поддержать его.

На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, американский лидер в медицинской маске машет рукой из чёрного внедорожника толпе с флагами.

За несколько минут до этого Трамп опубликовал видеозапись из госпиталя. Он заявил, что собирается нанести "неожиданный визит" сторонникам, которые собрались у больницы.

— Я также думаю, что мы сделаем небольшой сюрприз патриотам, которые сейчас на улице. Они там уже давно, у них есть флаги Трампа, и они любят нашу страну. Я никому не скажу, кроме вас, но собираюсь нанести небольшой неожиданный визит. Возможно, я доберусь туда раньше, чем вы меня увидите, — сказал глава Белого дома.

Президент США добавил, что узнал многое о коронавирусе, и пообещал рассказать всем про свой "интересный опыт".

Пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за его "безрассудный" поступок и посочувствовали сотрудникам Секретной службы США, которые вынуждены находиться в одной машине с заболевшим лидером.