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"Небольшой сюрприз". Заразившийся коронавирусом Трамп посетил собравшихся у больницы сторонников — видео

Глава Белого дома также пообещал рассказать об "интересном опыте" борьбы с коронавирусом.

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Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп посетил сторонников, собравшихся у госпиталя Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы поддержать его.

На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, американский лидер в медицинской маске машет рукой из чёрного внедорожника толпе с флагами.

За несколько минут до этого Трамп опубликовал видеозапись из госпиталя. Он заявил, что собирается нанести "неожиданный визит" сторонникам, которые собрались у больницы.

Я также думаю, что мы сделаем небольшой сюрприз патриотам, которые сейчас на улице. Они там уже давно, у них есть флаги Трампа, и они любят нашу страну. Я никому не скажу, кроме вас, но собираюсь нанести небольшой неожиданный визит. Возможно, я доберусь туда раньше, чем вы меня увидите, — сказал глава Белого дома.

Врач дал прогноз по состоянию заразившегося коронавирусом Трампа

По словам доктора, американский лидер уже принял вторую дозу ремдесивира.

Президент США добавил, что узнал многое о коронавирусе, и пообещал рассказать всем про свой "интересный опыт".

Пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за его "безрассудный" поступок и посочувствовали сотрудникам Секретной службы США, которые вынуждены находиться в одной машине с заболевшим лидером.

Ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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