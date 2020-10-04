"Небольшой сюрприз". Заразившийся коронавирусом Трамп посетил собравшихся у больницы сторонников — видео

.@realDonaldTrump just made another pass, waved to the media on the other side of the road at Walter Reed. @SpectrumNewsDC #coronavirus #trump pic.twitter.com/QoE759Gmql— Sam Lisker (@slisker) October 4, 2020
Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп посетил сторонников, собравшихся у госпиталя Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы поддержать его.
На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, американский лидер в медицинской маске машет рукой из чёрного внедорожника толпе с флагами.
За несколько минут до этого Трамп опубликовал видеозапись из госпиталя. Он заявил, что собирается нанести "неожиданный визит" сторонникам, которые собрались у больницы.
October 4, 2020
— Я также думаю, что мы сделаем небольшой сюрприз патриотам, которые сейчас на улице. Они там уже давно, у них есть флаги Трампа, и они любят нашу страну. Я никому не скажу, кроме вас, но собираюсь нанести небольшой неожиданный визит. Возможно, я доберусь туда раньше, чем вы меня увидите, — сказал глава Белого дома.
Врач дал прогноз по состоянию заразившегося коронавирусом ТрампаПо словам доктора, американский лидер уже принял вторую дозу ремдесивира.
Президент США добавил, что узнал многое о коронавирусе, и пообещал рассказать всем про свой "интересный опыт".
Пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за его "безрассудный" поступок и посочувствовали сотрудникам Секретной службы США, которые вынуждены находиться в одной машине с заболевшим лидером.
Ранее стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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