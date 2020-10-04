Врач дал прогноз по состоянию заразившего коронавирусом Трампа

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что медики оценивают его состояние с "осторожным оптимизмом".
— Хотя он ещё не избавился от проблем, команда врачей настроена с осторожным оптимизмом, — говорится в заявлении Конли, опубликованном пресс-секретарём Белого дома Кейли Макинани в "Твиттере".
Заболевший CoViD-19 Трамп выложил новое видео из "лучшего в мире" коронавирусного центраГлава Белого дома отметил, что уже скоро вернётся "делать Америку снова великой".
Врач добавил, что Трамп принял вторую дозу противовирусного препарата ремдесивира. Насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96–98 процентов. Вторую половину субботы американский лидер провёл за работой.
Ванга напророчила Трампу страшную участь после коронавирусаТем не менее журналисты отмечают, что не все её предсказания сбывались.
Напомним, накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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