Врач дал прогноз по состоянию заразившего коронавирусом Трампа

— Хотя он ещё не избавился от проблем, команда врачей настроена с осторожным оптимизмом , — говорится в заявлении Конли, опубликованном пресс-секретарём Белого дома Кейли Макинани в " Твиттере ".

Тем не менее журналисты отмечают, что не все её предсказания сбывались.

Ванга напророчила Трампу страшную участь после коронавируса Тем не менее журналисты отмечают, что не все её предсказания сбывались.

Напомним, накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.