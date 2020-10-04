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Врач дал прогноз по состоянию заразившего коронавирусом Трампа

По словам доктора, американский лидер уже принял вторую дозу ремдесивира.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что медики оценивают его состояние с "осторожным оптимизмом".

Хотя он ещё не избавился от проблем, команда врачей настроена с осторожным оптимизмом, — говорится в заявлении Конли, опубликованном пресс-секретарём Белого дома Кейли Макинани в "Твиттере".

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Глава Белого дома отметил, что уже скоро вернётся "делать Америку снова великой".

Врач добавил, что Трамп принял вторую дозу противовирусного препарата ремдесивира. Насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96–98 процентов. Вторую половину субботы американский лидер провёл за работой.

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Тем не менее журналисты отмечают, что не все её предсказания сбывались.

Напомним, накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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