Ванга напророчила Трампу страшную участь после коронавируса

Поклонники Вангелии Гуштеровой, или просто Ванги, которой многие предписывают дар ясновидения, напомнили об одном из её предсказаний, где говорилось о страшном недуге, который поразит Дональда Трампа вслед за коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.

— Баба Ванга, также известная как "Нострадамус с Балкан", предсказала, что президент США в 2020 году будет страдать "загадочной болезнью", которая оставит его глухим и с опухолью мозга, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что если считать коронавирус "загадочной болезнью", то у американского лидера, возможно, дела действительно не так хороши, как он сам заявляет, и даже хуже, чем говорил его лечащий врач. Однако журналисты указывают на тот факт, что далеко не все предсказания прорицательницы сбывались, как, например, ядерная война с 2010 по 2014 год.