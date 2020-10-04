"Будут требовать крови". Познер заявил о планах демократов США "наказать" Россию

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал об "антирусских настроениях" в США, возникших давно. Он уточнил, что Демократическая партия в случае победы на выборах не упустит возможности продвинуть новые санкции против России.
Познер напомнил о поражении представителя демократов Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и последующих обвинениях России во "вмешательстве" в выборы. Для этой партии, по мнению журналиста, обвинение РФ является хорошим ходом.
— Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций, — приводит слова телеведущего пресс-служба Россотрудничества.
Песков — о дебатах в США: Мы фиксируем новые проявления политической культурыОн уточнил, что Россия не собирается вмешиваться во внутреннюю политику страны.
При этом даже в случае победы Джо Байдена Вашингтон не упустит возможности "наказать" Россию, отметил Познер. Он назвал это довольно опасным ходом.
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