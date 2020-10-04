"Будут требовать крови". Познер заявил о планах демократов США "наказать" Россию

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал об "антирусских настроениях" в США, возникших давно. Он уточнил, что Демократическая партия в случае победы на выборах не упустит возможности продвинуть новые санкции против России.

Познер напомнил о поражении представителя демократов Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и последующих обвинениях России во "вмешательстве" в выборы. Для этой партии, по мнению журналиста, обвинение РФ является хорошим ходом.

— Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций, — приводит слова телеведущего пресс-служба Россотрудничества.

При этом даже в случае победы Джо Байдена Вашингтон не упустит возможности "наказать" Россию, отметил Познер. Он назвал это довольно опасным ходом.