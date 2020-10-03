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Лечащий врач заразившегося коронавирусом Трампа рассказал о его состоянии

Медики считают следующие 48 часов критически важными с точки зрения ухода за хозяином Белого дома.

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Instagram / realdonaldtrump

Состояние заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа в последние сутки вызывало опасения, но сейчас пациент чувствует себя "очень хорошо". Об этом сообщил журналистам лечащий врач американского лидера Шон Конли.

– Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения ухода за ним. Мы всё ещё не находимся на чётком пути к полному выздоровлению, – сказал медик на пресс-конференции.

По его словам, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк, но проблем с дыханием и передвижением он не испытывает. Далее американский президент пройдёт пятидневный курс приёма противовирусного препарата "Ремдесивир". При этом Конли отметил, что Трамп заявлял о готовности уже сегодня покинуть больницу, но ему не позволили врачи.

Сам же президент поблагодарил медиков военного госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором он находится. Хозяин Овального кабинета написал в "Твиттере", что благодаря им чувствует себя хорошо.

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Политик назвал хозяина Белого дома сильной и энергичной личностью.

Накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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