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Обошлись без Кокорина. "Спартак" и "Зенит" выдали жаркий матч, но победителя не выявили

В турнирной таблице клубы из Москвы и Петербурга остались на первых двух местах.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Впервые за долгое время "Спартак" и "Зенит" подошли к принципиальной очной встрече лидерами турнирной таблицы. У обоих клубов перед битвой двух столиц было ровно по 20 очков. Питерский коллектив располагался выше только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Зрители ждали зрелища, и они его получили.

В первом тайме на арене "Открытие" блистал Александр Максименко. Голкипер "Спартака" тащил буквально все удары, и зенитовцам никак не удавалось распечатать ворота москвичей. Однако во втором тайме мяч всё-таки оказался в воротах "Спартака". Александр Ерохин буквально расстрелял Максименко после отличной скидки Артёма Дзюбы.

Однако "Спартак" проигрывать при родных трибунах не собирался. Даже промахи из выгодных ситуаций и попадания в каркас ворот не убивали дух красно-белых. И в итоге они своего добились. За несколько минут до конца основного времени Алекс Крал красиво убрал защитника в чужой штрафной и выкатил мяч под удар Эсекьелю Понсе, который исполнил роль палача "Зенита", — 1:1.

Обе команды достаточно много фолили: арбитры зафиксировали по 14 нарушений правил с каждой стороны и раздали в общей сложности пять жёлтых карточек (две — спартаковцам, три — зенитовцам). Тут даже недавний топ-матч АПЛ отдыхает: "Арсенал" и "Ливерпуль" на двоих заработали 18 фолов. А вот в битве "Ромы" и "Ювентуса", как и в российском противостоянии, случилось 28 нарушений правил, правда, там ещё была красная карточка у футболиста туринского клуба.

Встреча в итоге завершилась с ничейным результатом — 1:1. "Спартак" и "Зенит" не смогли друг друга обыграть, но показали яркий футбол, оставшись главенствовать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. И в ближайшие две недели их никто с вершины не сбросит, потому что чемпионат берёт паузу из-за матчей сборных.

РПЛ, 10-й тур.

"Спартак" "Зенит" 1:1.

Голы: Ерохин 65' (0:1), Понсе 86' (1:1).

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