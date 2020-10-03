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Категорий: 17

Суд в США приговорил российского боксёра за нападение на актрису

Спортсмена отправят на курсы по управлению гневом.

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Фото © Шарифулин Валерий / ТАСС

Суд вынес приговор российскому боксёру Сергею Ковалёву за нападение на модель и актрису Джейми Фронтс. Он заключил сделку с прокуратурой и признал вину, сообщает TMZ.

По данным издания, Ковалёв признал себя виновным в административном правонарушении. Так он избежал тюремного заключения, но получил три года условно. Также ему нужно будет пройти курсы управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве погашения судебных издержек.

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Спортсмен заверил, что хочет заниматься спортом и приносить пользу.

Напомним, что всё случилось в июле 2018 года. Ковалёва тогда арестовали в Калифорнии за нападение на девушку на вечеринке. Он якобы ухаживал за ней тем вечером, но та отказывала. Тогда боксёр с другом пришли к ней в номер. По словам пострадавшей, у неё был перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Ранее Ковалёв был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде. Дорожный патруль арестовал его в два часа ночи и доставил в участок. Утром он был выпущен под подписку о невыезде.

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