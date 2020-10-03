В Германии заявили о неизбежности санкций против России, если отравление Навального подтвердится

Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведённых лабораториями в Германии, Франции и Швеции. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью новостному порталу t-online.
— Германия передала дело на расследование в отвечающую за это международную Организацию по запрещению химического оружия. Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтверждён, то последует ясный ответ ЕС. Я убеждён в том, что мимо санкций тогда больше не пройти, — сказал Хайко Маас.
При этом Маас не стал уточнять, какие именно меры могут быть применены. Дипломат лишь заявил, что решение по санкциям будет приниматься коллективно, а сами ограничения должны быть "целенаправленными и соразмерными".
МИД России обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с НавальнымВ дипведомстве напомнили, что Генпрокуратура РФ уже трижды посылала запросы об оказании правовой помощи, но Германия на них не отреагировала.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли в качестве санкций быть приостановлена реализация проекта "Северный поток — 2", дипломат ответил, что необходимо тщательно обдумать реакцию Германии на "дело Навального", ведь в таком случае могут пострадать немецкие предприниматели.
— В строительстве трубопровода участвуют более 100 европейских фирм, половина из них — немецкие. В случае остановки строительства пострадали бы многие европейские работники, — подытожил Маас.
Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУРанее такую информацию распространил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера. Сейчас он остаётся в Германии.
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