МИД России обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Россия полагает, что техсекретариат ОЗХО подтвердит наличие "Новичка" в результатах проб, взятых у блогера Алексея Навального, поскольку организация уже неоднократно демонстрировала политическую предвзятость. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

— Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми её участниками, — отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что Генпрокуратура уже трижды посылала запросы об оказании правовой помощи в расследовании возможного отравления блогера. Тем не менее Берлин до сих пор не ответил на них.

Отмечается, что нарушения также допустил техсекретариат ОЗХО, поскольку разгласил факт оказания по своей линии технической помощи, не получив на то согласия России. Оно является обязательным согласно Приложению по конфиденциальности к Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку событие с блогером произошло на территории страны.

Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.