МИД России обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Россия полагает, что техсекретариат ОЗХО подтвердит наличие "Новичка" в результатах проб, взятых у блогера Алексея Навального, поскольку организация уже неоднократно демонстрировала политическую предвзятость. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
— Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми её участниками, — отметили в ведомстве.
В МИД напомнили, что Генпрокуратура уже трижды посылала запросы об оказании правовой помощи в расследовании возможного отравления блогера. Тем не менее Берлин до сих пор не ответил на них.
В МИД РФ назвали визит Меркель к Навальному попыткой политизировать ситуациюВсё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, отметили в дипведомстве.
Отмечается, что нарушения также допустил техсекретариат ОЗХО, поскольку разгласил факт оказания по своей линии технической помощи, не получив на то согласия России. Оно является обязательным согласно Приложению по конфиденциальности к Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку событие с блогером произошло на территории страны.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
В Кремле назвали абсурдной версию о "бутылке с "Новичком" в номере НавальногоТой же оценки придерживается и создатель боевого отравляющего нервно-паралитического вещества. По его словам, в этом случае погибли бы все, кто трогал эту ёмкость.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера. Сейчас он остаётся в Германии.
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