Шойгу назвал количество ликвидированных боевиков в Сирии за пять лет

Во время военной операции в Сирии российскими войсками было уничтожено более 133 тысяч боевиков, включая 4,5 тысячи из стран СНГ. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
— Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ, — отметил Шойгу в статье, опубликованной в газете "Красная звезда".
В Минобороны РФ вновь заявили, что террористы готовят провокации с отравляющими веществами в СирииОтмечается, что боевикам в этом помогают активисты организации "Белые каски".
Глава Минобороны добавил, что международная террористическая организация ИГИЛ* в Сирии перестала существовать, а мировому преступному подполью был нанесён существенный урон.
— Ни один террорист не проник в Россию, — подчеркнул министр.
По словам Шойгу, поставленная главнокомандующим Владимиром Путиным задача "полностью выполнена". Кроме того, были продемонстрированы возросшие возможности ВС России, а также готовность оказывать военную помощь союзникам и партнёрам.
США надеются на восстановление отношений с Россией в СирииПри этом также отмечается готовность "активно защищаться", если это потребуется.
Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии по согласованию с Дамаском 30 сентября 2015 года.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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