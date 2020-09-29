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Шойгу назвал количество ликвидированных боевиков в Сирии за пять лет

Глава Минобороны отметил, что поставленная президентом России Владимиром Путиным задача "полностью выполнена".

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Фото © ТАСС / EPA / YAHYA NEMAH

Во время военной операции в Сирии российскими войсками было уничтожено более 133 тысяч боевиков, включая 4,5 тысячи из стран СНГ. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ, — отметил Шойгу в статье, опубликованной в газете "Красная звезда".

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Отмечается, что боевикам в этом помогают активисты организации "Белые каски".

Глава Минобороны добавил, что международная террористическая организация ИГИЛ* в Сирии перестала существовать, а мировому преступному подполью был нанесён существенный урон.

Ни один террорист не проник в Россию, — подчеркнул министр.

По словам Шойгу, поставленная главнокомандующим Владимиром Путиным задача "полностью выполнена". Кроме того, были продемонстрированы возросшие возможности ВС России, а также готовность оказывать военную помощь союзникам и партнёрам.

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При этом также отмечается готовность "активно защищаться", если это потребуется.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии по согласованию с Дамаском 30 сентября 2015 года.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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