Шойгу назвал количество ликвидированных боевиков в Сирии за пять лет

Во время военной операции в Сирии российскими войсками было уничтожено более 133 тысяч боевиков, включая 4,5 тысячи из стран СНГ. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

— Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ, — отметил Шойгу в статье, опубликованной в газете "Красная звезда".

Глава Минобороны добавил, что международная террористическая организация ИГИЛ* в Сирии перестала существовать, а мировому преступному подполью был нанесён существенный урон.

— Ни один террорист не проник в Россию, — подчеркнул министр.

По словам Шойгу, поставленная главнокомандующим Владимиром Путиным задача "полностью выполнена". Кроме того, были продемонстрированы возросшие возможности ВС России, а также готовность оказывать военную помощь союзникам и партнёрам.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии по согласованию с Дамаском 30 сентября 2015 года.